RFV Pierguidi: "Mercato? Siamo attivi, grazie al club. Il mio ricordo di Rocco"

vedi letture

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze e del Calcio Storico, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina e per ricordare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso pochi giorni fa: "Domenica abbiamo giocato bene. Forse la prima volta in cui abbiamo giocato davvero una bella partita. Sono fiducioso, è stata una bela vittoria del gruppo, arrivata anche col bel gioco".

Le sta piacendo il mercato della Fiorentina?

"Non sono molto esperto. Io ero anche contento a settembre per l'arrivo di Pioli e del mercato. Direi che non c'ho preso tanto (ride, ndr). La Fiorentina ora è molto attiva e mi sembra siano stati fatti buoni acquisti. Mi piacciono Solomon e Fabbian, che ci ha anche segnato contro. Si sta cercando in tutte le maniere di rinforzare la squadra e per questo dico grazie alla società".

Che ricordo ha del presidente Rocco Commisso?

"Lui è stato magnifico messere del calcio storico. Appena arrivato a Firenze, il sindaco Nardella lo nominò come magnifico messere e lui fu felice di farlo. Ricordo che mi scappava spesso dal corteo, era tutto uno stringere di mani, era entusiasta. Era una persona molto gioviale, che non temeva il rapporto con la gente, anzi, amava andarle a cercare. Nel mentre io cercavo di tenerlo fermo. Poi l'ho visto anche in un ristorante, fu un colloquio veloce, ma molto piacevole. Si parlò dello stadio Franchi. Il mio ricordo è di una persona molto diretta, schietta, sorridente, che si faceva voler bene".

Ascolta il podcast per l'intervista completa