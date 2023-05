PASINATO A RFV, Italiano? È pronto per allenare una big

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Giancarlo Pasinato a Radio Firenze Viola

L'ex calciatore, Giancarlo Pasinato, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Dodicesimo Uomo". Queste le sue parole partendo proprio dall'Euroderby di stasera: "Nessuno si sarebbe aspettato questa semifinale ad inizio anno, quindi è già una grossa soddisfazione. Per stasera, l’Inter è avvantaggiata, ma mai dire mai, se il Milan dovesse segnare subito diventerebbe difficile per i nerazzurri”.

Sull’Inter in campionato: “Avranno sicuramente sottovalutato le piccole squadre, perché hanno perso tanti punti contro le compagini di bassa classifica. Come rosa è la migliore di tutte le altre”.

Su Leao: “Leao potrebbe non essere troppo incisivo nei primi 20-30 minuti se l’Inter sarà chiusa dietro, ma porta comunque entusiasmo ai rossoneri. Non è Maradona, Pelè o Cristiano Ronaldo, non ti vince la partita da solo, ma è comunque uno dei giocatori più bravi”.

Su Italiano: “È sempre in crescendo, secondo me è pronto per un salto di qualità, anche se un altro annetto a Firenze non gli farebbe male. Guardate anche a Monza, magari il prossimo anno Palladino lo vedremo al Milan”.

Sulla finale di Coppa Italia: “Se guardiamo i numeri, l’Inter è favorita. Inzaghi in finale difficilmente sbaglia, però dipende molto anche da stasera. Hanno una panchina fortissima, non ci sono giocatori che hanno fatto male. Però in partite come queste può succedere di tutto, basta un semplice errore per complicare le cose”.