PASCULLI A RFV, Nico mi piace ma non è Maradona

Pedro Pablo Pasculli, ex calciatore con un passato al Lecce e campione del mondo con l'Argentina nel 1986, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore mio".

Cosa ne pensa di Nico Gonzalez? Ha avuto molti infortuni in questo inizio

"Ha subito infortuni per i tanti impegni, con squadra e nazionale: è normale che prima o poi ti fai male, non è un problema che riguarda solo lui".

Continua su Nico: "Giustamente si pretende, è un ottimo giocatore, ma in pochi fanno la differenza in una squadra. Non si può pensare che lui debba farti vincere le partite da solo. Serve un gruppo in cui lui è inserito e non è il Messi o Maradona della situazione. Poi con un dolorino in tanti si fermano, visto che c'è il Mondiale. In ogni caso Nico mi piace come giocatore".

Aggiunge: "La Fiorentina è una buona squadra, che può lottare per Europa o Conference. Non è fortissima, con tutto il rispetto".

Un giudizio su Quarta?

"Magari si aspettavano grandi cose, ma è così il calcio. Quarta sa fare il suo, si fa rispettare: fa il suo dovere. Deve capire il gioco europeo, il calcio è cambiato: il minimo contatto porta i giocatori a buttarsi e c'è il VAR. Come tanti sudamericani è bravo tecnicamente, sa impostare dalla difesa".

Sulla Serie A: "Il campionato italiano lo metto al quinto posto, dietro gli altri. La Serie A è un campionato normalissimo, non è come una volta. Ci sono tanti giocatori bravi, ma mancano i top".

Cosa ne pensa del reparto offensivo della viola?

"La Fiorentina ha avuto sempre grandi attaccati. Ora c'è un buon attacco, ma devono essere serviti meglio. Devono sostituire bene gli attaccanti partiti, sperando che la viola torni a segnare tanti gol".

Sulle italiane in Europa: "Il Napoli sta facendo bene e mi sta piacendo. In Italia è la migliore, ma anche in Europa sta esprimendo un gran gioco: spero possa mantenere questo passo".