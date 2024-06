PARISI A RFV, Ikoné? I viola valuteranno. Su Retegui...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'operatore di mercato Fabio Parisi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire da un giudizio sulla possibile partenza di Ikoné direzione Qatar: "Se ti offrono determinate cifre conviene cogliere l'occasione. La Fiorentina farà le sue valutazioni. I viola non farebbero una minusvalenza e se non è al centro del progetto potrebbe pensarci".

Su Retegui, è possibile che le prestazioni all'Europeo possano influenzare il suo prezzo?

"Non credo che la valutazione di Retegui cambi in funzione dell'Europeo. Potrebbe cambiare solo se facesse reti, ma non credo che la partita di ieri sposti qualcosa. E' un momento in cui di attaccanti non ce ne sono. Si è conquistato la Nazionale, è italiano. Non so quanto si deve investire per andare a prendere un calciatore straniero che deve anche adattarsi al campionato. Comunque ha fatto sette gol".

La Fiorentina sta puntando nomi come Lucca, Retegui e Kean o altro?

"Sono giocatori che conoscono il campionato italiano e non è poco. Retegui ha giocato sempre da titolare. Kean no, ma potrebbe far uscire ancora tutte le sue qualità. Lucca ne parlavano benissimo poi si è perso un pochino. Non lo so, ci può stare per determinati motivi. Penso che Pradè abbia in mente anche altri nomi".