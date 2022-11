PAPARESTA A RFV, Su Ikonè il rigore è oggettivo

L'ex arbitro Gianluca Paparesta ha parlato così a Radio FirenzeViola dei casi arbitrali di Milan-Fiorentina: "Gol del Milan? Non sono d'accordo con chi dice che è fallo, perché secondo me non c'è fallo, il portiere ha sbagliato il tempo dell'uscita ed è uscito a vuoto. Per me, invece, è oggettivamente rigore quello di Tomori su Ikonè. Il milanista tocca il pallone ma prima fa fallo, senza VAR avrei capito l'errore dell'arbitro ma dal momento che abbiamo uno strumento simile no. Facendo così si mette in discussione anche l'affidabilità del VAR, che in realtà è una grande invenzione ma si ha quasi paura di usarlo. Il sistema arbitri sta facendo malissimo in questi ultimi tempi".