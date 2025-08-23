RFV Minotti: "Ndour cresciuto in gara. Centrocampisti viola simili, con uno più fisico Fiorentina completa"

Lorenzo Minotti, ex difensore ed attuale commentatore Sky, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare della Fiorentina, commentata appunto in Conference: "Approccio positivo dal tanti punti di vista, come quello mentale, visto che negli anni passati la Fiorentina ha sofferto nei preliminari. Si vede poi la mano dell'allenatore e per i primi 20 minuti ha tagliato i rifornimenti agli avversari, li ha aggrediti nella loro area, poi una volta ottenuto il risultato ha controllato la gara".

Ndour soluzione definitiva?

"Mi è piaciuto, è cresciuto con il passare dei minuti. Dopo un primo tempo alla pari, nella ripresa c'era da soffrire ed ha imbucato con tempi e qualità gli spazi che si sono creati, da cui è arrivato anche il gol di Gud. Credo che la Fiorentina alternerà la disposizione tattica, in alcune gare giocare con tre centrocampisti dà più garanzie. Se arriverà un altro centrocampista, visto che gli altri hanno caratteristiche simili, con più fisicità e caratteristiche difensive ed equilibratore in certe partite potrebbe servire ed essere anello di congiunzione tra i due reparti. Forse Sohm per il suo passato in Svizzera pensavo fosse più evoluto ed invece gli piace di più attaccare l'area avversaria, anche a Parma spesso affiancava la punta. Perciò in questa rosa, completarla significherebbe mettere le basi per obiettivi importanti".

Un giudizio su De Gea?

"La prima parata a Presov è straordinaria, ma lui la rende semplice, mi ricorda Taffarel che capiva prima il tiro. L'anno scorso non ero sicuro quando l'ha preso ed invece è stato un capolavoro e un'intuizione fantastica della dirigenza, non è uno a fine carriera ma è un leader che dà sicurezza e fà giocare bene la squadra. Se andavano sull'1-1 la Fiorentina poteva innervosirsi e rischiare; ma anche la seconda parata serve a dare autostima e forza. Valgono come gol".

