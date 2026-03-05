RFV Pallavicino: "È una squadra che ha paura. Ora le cose possono complicarsi"

Così l'ex procuratore Carlo Pallavicino a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della situazione preoccupante della Fiorentina e del trend negativo che sta tornando a vivere: "È una situazione che purtroppo è successa a una squadra non abituata a queste posizioni di classifica e che probabilmente in questa stagione non ha mai avuto fiducia e autostima. È una squadra che ha paura, come lo dimostrano le reti subite negli ultimi minuti".

Questa imprevedibilità della Fiorentina la preoccupa?

"Sì e anche queste vittorie non sono state proprio convincenti. Grandi passi avanti non ci sono stati e ci si avvicina a un momento della stagione, dove tutte le partite sono difficili se non hai la determinazione giusta per affrontarla".

Vanoli ha responsabilità in questo?

"Io credo che alla fine dare la colpa a una scelta di modulo è troppo semplice. Secondo me è un problema della squadra, che non ha identità e questo è quello che mi preoccupa. Ora da un momento all'altro le cose possono complicarsi".

