PAGANINI A RFV, Priorità centrocampo, ma sull'attacco...

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" parlando così dei possibili movimenti nel mercato di Gennaio della Fiorentina: "credo che la Fiorentina potrebbe guardare il casa Genoa per quanto riguarda Frendrup, che era finito nel mirino del Milan, che adesso ha mollato la presa, e si potrebbe andare a ricreare anche una bella coppia con Gudmundsson."

Serdar del Verona potrebbe diventare un obiettivo della Fiorentina?

"Nel momento in cui la Fiorentina non aveva nell'ottica un rinforzo a centrocampo potrebbe essere un'opportunità, perché ha anche esperienza internazionale. Anche Frendrup potrebbe essere una pista perché l'asse tra Firenze e Genoa è sempre molto forte."

Un altro nome che è venuto fuori è quello di Fagioli, che mercato vedi per questo giocatore?

"Fagioli doveva essere il perno del centrocampo della Juventus, ma evidentemente deve ancora superare i problemi extra campo e deve ritrovare fiducia in se stesso. Potrebbe essere un'idea visto l'effetto che hanno avuto Palladino e Firenze su Kean. La Juventus però da quello che so vuole monetizzare, quindi c'è da capire la richiesta che verrebbe fuori dal club bianconero."

La Fiorentina invece cerca da tempo un vice Kean, proseguirà anche questa pista?

"Per far si che sia un mosaico perfetto anche in attacco alla Fiorentina mancherebbe una punta di peso, come per esempio Lucca. Bisogna però capire se le strategie di mercato della Fiorentina sono cambiate o meno. Secondo me punterà di più su un centrocampista, ma non è detto che il discorso attacco sia chiuso in quanto era già in programma nelle file della Fiorentina e di Pradé stesso. Quello di Gennaio non sarà un mercato di riparazione, ma saranno molte le squadre che dovranno intervenire anche in maniera economicamente importante. Per esempio: anche la Juventus stessa ha fatto un pensiero su Parisi, quindi ci potrebbe anche essere uno scambio con Fagioli."

