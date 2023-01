P. BERRETTINI A RFV, Aquilani farà una gran carriera

Per parlare di Alberto Aquilani su Radio FirenzeViola abbiamo ospitato Paolo Berettini, ex allenatore dell'Under 19 italiana che ad inizio millennio ha lavorato con l'allora giovanissimo centrocampista della Roma: "Alberto si merita i successi che sta ottenendo. L'ho avuto da giovanissimo, quando abbiamo vinto l'Europeo under 19 a Vaduz. Era il leader tecnico di questa squadra. A livello di calciatore mi sarei aspettato una carriera migliore, aveva una qualità straordinaria. A mio avviso era uno dei migliori centrocampisti che avevamo nel panorama italiano. Come ragazzo è eccezionale e ripeto, merita tutto quello che sta ottenendo".

Potrebbe essere pronto già per il post-Italiano?

"Non esageriamo ora. Sono felicissimo però per lui e per i tanti ragazzi che ho avuto che stanno facendo un gran cammino in panchina. Palladino ad esempio mi ha stupito, in campo era timido ma ora sta facendo cose eccezionali. Mi auguro che per Aquilani sia possibile lo stesso cammino. Un pensierino per il futuro penso che lo farà la Fiorentina, ma Italiano è un ottimo allenatore. Come tecnico Alberto è ancora giovane e può ancora dire la sua".

Che idea si è fatto di questa Fiorentina?

"Il girone d'andata non è stato soddisfacente ma sono sicuro che farà molto meglio nel girone di ritorno. Seguo con piacere la Primavera viola non solo per Aquilani. Speriamo che sui giovani in Italia cambi qualcosa. Non do la colpa agli stranieri che vengono in Italia ma ci sono pochi italiani giovani che giocano, penso che i nostri calciatori siano penalizzati da questo. Anche le nazionali giovanili che escono sempre precocemente dalle competizioni internazionali sono un segnale del fatto che qualcosa non va."