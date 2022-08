ORDINE A RFV, ACF subito dopo le prime 4, Barak...

Franco Ordine, giornalista italiano, ha parlato a Radio FirenzeViola approfondendo vari temi riguardanti la Fiorentina, tra cui la partita di ieri contro il Twente: "E' normale che la Fiorentina non sia ancora al 100%, sennò ci sarebbe da sgranare gli occhi. Sicuramente c'è un po' di rammarico per non aver vinto 2-0 che avrebbe quasi chiuso i conti. Il gruppo non ha ancora raggiunto il vertice di buon rendimento, lo dimostrano i cambi che non hanno dato nulla alla squadra. In linea generica il giudizio ovviamente non può essere negativo, l'azione del gol di Nico è stata veramente interessantre dal punto di vista dello sviluppo".

Su Sottil...

"Dal punto di vista dell'entusiasmo e della corsa ha grandissime doti, deve migliorare come disciplina e precisione, quando crescerà lì diventerà un grandissimo giocatore".

Su che ruolo crede debba intervenire sul mercato la Fiorentina?

"Io punterei più sulla difesa che sul centrocampo, visto il gol preso ieri. Sicuramente poi Italiano conosce meglio di me le esigenze della squadra, e guardando gli svincolati secondo me qualche buona opportunità ci sarà".

Proprio a proposito di centrocampisti, Barak...

"Ricordiamo che non è un centrocampista a tutti gli effetti, è un trequartista, ma è un assaltatore con le caratteristiche di spaccare la partita, quindi tatticamente può andare bene".

Cosa deve dimostrare ancora secondo lei Italiano?

"Quello che aspetta ad Italiano è dimostrare di saperci fare anche in Europa, soprattutto giocando 3 partite in una settimana che richiede grande preparazione, è il banco di prova definitivo. Per me la Fiorentina insieme alla Lazio è subito dopo le prime 4, può migliorare sicuramente la posizione dell'anno scorso