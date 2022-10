OLIVEIRA A RFV, Jovic-Cabral? Serve intesa

Luis Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore mio" per parlare del momento della squadra gigliata.

Sulla partita di sabato: "Si sono segnati 3 gol, ma ne abbiamo presi 4. Soprattutto l'ultimo era evitabile dopo appena 5 minuti dal nostro 3-3. Abbiamo sofferto i palloni centrali, come ha fatto Barella sulla prima rete dell'Inter. Loro sono in forma, dopo il 2-0 ci siamo svegliati perché non c'era niente da perdere. Mancava poco per portare a casa un punto".

Su Jovic e la sua esultanza polemica: "Lui è stato criticato da tutti, ma ci si aspettava tanto. Posso anche capirlo, ci può stare un momento di rabbia e delusione: vuol far vedere che c'è".

Come ha visto Cabral e Jovic insieme?

"Non sono prime punte. Devono cercare di lavorare insieme sull'intesa, soprattutto negli allenamenti".

Pensa sia riproponibile il 4-2-3-1?

"Secondo me non ha i giocatori adatti al 4-2-3-1 e cambiare in corsa non è facile".

Aggiunge: "Tu puoi fare tutto il lavoro che vuoi, ma se manca la punta che segna diventa difficile"

Conclude: "La Fiorentina aveva tra le mani un grande attaccante, Pedro sta facendo bene in Brasile. Vediamo a gennaio se ci sarà modo di intervenire sul mercato".