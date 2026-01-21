Oggi i funerali di Commisso a New York: tutti gli aggiornamenti su Radio FirenzeViola

Oggi i funerali di Commisso a New York: tutti gli aggiornamenti su Radio FirenzeViolaFirenzeViola.it
Oggi alle 08:26Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Firenzeviola e Radio FirenzeViola sono partiti per gli Stati Uniti, dove il nostro direttore Tommaso Loreto seguirà le esequie del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nelle prime ore di sabato 17 gennaio. 

A partire da oggi pomeriggio, su Firenzeviola.it, tutti gli aggiornamenti in tempo reale da New York, dove alle 10:00 (le 16:00 italiane) verrà celebrato il funerale. Su Radio FirenzeViola una programmazione speciale racconterà l’ultimo saluto a Commisso con una diretta straordinaria per la cerimonia di mercoledì che si terrà presso la Cattedrale di San Patrizio a New York.