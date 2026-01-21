Oggi i funerali di Commisso a New York: tutti gli aggiornamenti su Radio FirenzeViola
FirenzeViola.it
Firenzeviola e Radio FirenzeViola sono partiti per gli Stati Uniti, dove il nostro direttore Tommaso Loreto seguirà le esequie del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nelle prime ore di sabato 17 gennaio.
A partire da oggi pomeriggio, su Firenzeviola.it, tutti gli aggiornamenti in tempo reale da New York, dove alle 10:00 (le 16:00 italiane) verrà celebrato il funerale. Su Radio FirenzeViola una programmazione speciale racconterà l’ultimo saluto a Commisso con una diretta straordinaria per la cerimonia di mercoledì che si terrà presso la Cattedrale di San Patrizio a New York.
Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembraredi Lorenzo Di Benedetto
1 Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
