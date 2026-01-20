RFV Nicolato su Fabbian: "Nessuno come lui a Firenze. Somiglia a Frattesi"

Paolo Nicolato, attuale ct della Lettonia che in passato ha allenato Giovanni Fabbian quando era allenatore dell'U21 dell'Italia, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola proprio del giovane trequartista italiano del Bologna, oramai prossimo a diventare un nuovo giocatore viola: "E' un ragazzo che a me piace molto, è una mezzala con grandi capacità di inserimento, che sa far goal, ha un buon fisico, grande attiudine per quanto riguarda la voglia di combattere. Penso sia un giocatore molto interessante, lo è sempre stato".

La Fiorentina è messa bene come mezzala. Al posto di chi potrebbe giocare Fabbian?

"E' un giocatore che ha della capacità di inserimento. Non so se Vanoli continuerà con lo stesso modulo o se cambierà. Io non penso che la Fiorentina abbia nella rosa un giocatore con le caratteristiche di Fabbian. Sa fare gol con una certa facilità".

In passato lei aveva assimilato Fabbian a Frattesi

"Sì, sono tipi di giocatori simili, così come Pobega. Sono giocatori che sanno fare entrambe le fasi, e ciò lo considero molto importante nel calcio di oggi. Non perdono lucidità negli ultimi 30 metri, assicurano 6-7-8 gol a fine campionato perché sanno correre senza palla, inserirsi e riconoscere gli spazi. Oltre ad essere importanti non vanno a incidere sulla solidità della squadra: aspetto fondamentale per squadre che vivono situazioni delicate come quella in cui si trova ora la Fiorentina".

