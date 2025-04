RFV Nassi: "La Champions per la Fiorentina è troppo. Può puntare al gradino sotto"

Claudio Nassi, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina: "Mi sembra stia andando discretamente. La Champions per me diventa troppo per questa squadra. Lo scalino dopo però è alla portata. I tifosi è giusto che sognino, poi vediamo cosa succederà".

Come può la Fiorentina trattenere Moise Kean?

"Si può risolvere tutto col denaro. Giocando d'anticipo, mettendo nella condizione migliore il calciatore e anche il procuratore. L'ideale sarebbe togliere la clausola di 52 milioni, poi a quel punto decide la società. Se rimane siamo tutti contenti. Io considero la Fiorentina un punto d'arrivo, non di partenza. Però ripeto, tutto si risolve col denaro. Quelli bravi vanno pagati. E quelli sono soldi spesi bene. Se fossi il dirigente di questa squadra e Kean mi sparasse una cifra alta vedrei di accontentarlo, lui e il procuratore. In questo senso l'anima nera delle trattative è sempre il procuratore".

Questo il podcast con l'intervento integrale.