NASSI A RFV, Ecco cosa farei fare ai giocatori per responsabilizzarli

Claudio Nassi, ex dirigente della Fiorentina, dall'alto della sua esperienza ha provato a dare un consiglio alla dirigenza viola e al gruppo squadra per risolvere il momento di crisi. Queste le sue parole a Radio FirenzeViola: "Le crisi si superano andando a trovare i bambini del Meyer, oppure al reparto geriatria, per far capire a quei ragazzi della Fiorentina quanto sono fortunati, questo è uno dei modi per superare le crisi ma non l'ho inventato io, serve per far ragionare tutti. Si deve guardare anche la vita privata di tutti loro, cosa mangiano a casa o altra. C'è da capire cosa è successo. Colpani e Gudmundsson non possono essere quelli, bisogna capire come riportarli alle prestazioni fatte l'anno scorso. Le parole di Pradè dopo Monza? Sapete come la penso, un direttore sportivo non deve mai parlare, devono farlo il tecnico, il presidente o altri. Il silenzio è d'oro, meno si parla e meglio è.

Palladino non è ben visto a livello di piazza. Ma non è lui che fa gol, non può vincere le partite, al massimo le può perdere. A determinare sono sempre i calciatori, che devono essere in grado di esprimersi al massimo, questo è il compito dell'allenatore. Poi serve anche il lavoro della dirigenza, serve il lavoro di tutti. E c'è tanto da lavorare. C'è da fare questo, perché non si inventa nulla. Quanto vale come allenatore Palladino? Bisognerebbe chiederlo a chi l'ha preso. I problemi ci sono per tutti".

