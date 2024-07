MPASINKATU A RFV, Pongracic tra i migliori in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Niccolò Santi

Malù Mpasinkatu, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Palla al centro' per parlare delle ultime novità di mercato di casa Fiorentina: "In casa Fiorentina siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi anche i senatori importanti possono essere sacrificati, non soltanto per una questione economica, ma anche per gli stimoli e per una voglia di cambiare aria".

I tifosi però adesso sono preoccupati.

"Il mercato è ancora lungo, bisogna far lavorare Pradè e Goretti con calma. Logan Costa ad esempio è un giocatore più giovane di Milenkovic, per il presente e per il futuro. Il Tolosa è bottega cara ma se fa bene tra 2/3 anni può essere un giocatore che vale molto di più. A Firenze servono giocatori giovani e pronti, con esperienze da titolari alle spalle".

L'altro nome è Pongracic.

"Pongracic conosce la Serie A e parte avvantaggiato. In Italia è tra i migliori difensori e ha contribuito alla salvezza del Lecce. Mi risulta che il Rennes abbia già scambiato i documenti col Lecce su una base di circa 16 milioni, per cui passa tutto nelle mani del giocatore. Sta a lui decidere se mantenere la parola data o se cambiare idea".

PER L'INTERVISTA COMPETA ASCOLTA IL PODCAST