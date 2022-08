MONELLI A RFV: "VIOLA, PUNTA SU JOVIC. IKONÉ SEMBRA APATICO. E PER SOTTIL È L'ANNO GIUSTO"

Una gara che vale la vita. Così ha definito la sfida della Fiorentina domani in Olanda contro il Twente il ds viola Daniele Pradè, che dunque fin da domenica ha evidenziato come la trasferta di Enschede vale molto per il futuro della società di Commisso. Per analizzare questo e altri temi, a Radio Firenze Viola ha preso la parola l'ex attaccante gigliato Paolo Monelli, che si è così espresso: "A me Jovic piace moltissimo perché sa vedere la porta: a Francoforte ha fatto bene mentre a Madrid ha faticato ma solo perché non aveva spazio. L'allenatore ha inculcato alla squadra una mentalità ben precisa e ha fatto crescere tanti elementi, a cominciare da Sottil. Forse l'unico rischio è quello di avere una squadra che gioca un po' troppo alta che si scopre anche ai contropiedi degli avversari".

Come valuta l'alternanza Jovic-Cabral?

"Non penso che sia una cosa troppo positiva: un attaccante deve giocare tante partite per entrare in condizione e prendere confidenza con il gioco dei compagni. La mentalità di Italiano però è quella di tenere tutti sulla corda, cambiando almeno 5-6 elementi a partita. Tra i due però scelgo sempre Jovic, che ha più colpi e più tecnica. Cabral ha più forza fisica, anche se non mi sembra male".

Le piacciono gli esterni della Fiorentina?

"Ikoné stenta a decollare... e questo è un problema. Mi sembra apatico e poco sul pezzo. Gonzalez mi piace molto, così come Sottil. Per fortuna le alternative non mancano a Italiano. La rosa è completa per cui credo che la Fiorentina possa fare molto bene".

Può essere la stagione della crescita definitiva di Sottil?

"E' un ragazzo molto interessante che ci mette il cuore e si vede, forse perché è cresciuto nelle giovanili viola. Farà di tutto per dimostrare di valere quel posto".

E' soddisfatto del mercato della squadra viola?

"Penso che la rosa sia completa... servirebbe più attenzione da parte di tutti, come in occasione del gol subito contro il Twente. Barak è un acquisto importante perché gioca in tanti ruoli e soprattutto sa vedere la porta. I gol dei mediani a questa squadra servono".