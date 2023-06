MINOTTI A RFV, La Fiorentina deve crederci, vi spiego...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Lorenzo Minotti a Radio Firenze Viola

L'ex calciatore del Parma inviato a Praga con la squadra di Sky (sarà la seconda voce di Massimo Marianella), Lorenzo Minotti, ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Viola amore mio": "Se mi sono appassionato alla Fiorentina? Tantissimo, ho già sofferto durante lo spareggio con il Tweente poi le ho commentate tutte in trasferta, mai al Franchi. E' stato un bel cammino e a Basilea battei un pugno sul tavolo all'ennesima occasione sprecata perché ai rigori la Fiorentina avrebbe potuto perderla. Mi sono accorto che sono diventato quasi tifoso e d'altronde per una sola partita, in un torneo di Viareggio, ho giocato anche con la maglia viola, in prestito dal Cesena. Era l'ultima partita del girone, la giocai ma fui richiamato subito dal Cesena perciò per me fu una beffa visto che la Fiorentina raggiunse la finale".

Come vivono l'attesa di una finale i giocatori? "Il calcio è cambiato però con il Parma prima della finale di Wembley, andammo a fare il risveglio in un parco poi shopping con le mogli. Un compagno arrivò anche in ritardo al ritrovo fissato alle 13... Ora non sarebbe possibile. In trasferta andavamo due giorni prima anche per visitare la città, come accadde a Praga in un'altra occasione, la visitai con mio padre, ricordo. Ora è diverso ma rischi di arrivare scarico all'appuntamento".

Che Fiorentina sarà? "Sono due squadre che coprono il campo alla stessa maniera, come modulo 4-2-3-1 che poi diventa un 4-3-3 secondo dove si posizione Paqueta, un po' come Bonaventura per la Fiorentina insomma. Anche se il West Ham lo interpreta in maniera diversa perché gli inglesi difendono più bassi e si esaltano sugli spazi. Italiano l'avrà preparata bene ma non deve concedere spazio ad Antonio e andare all'uno contro uno come con Lukaku in coppa Italia. Inoltre i viola dovranno essere bravi a difendere e a curare i dettagli, perché la differenza può farla l'ispirazione di qualche giocatore. Ma la Fiorentina deve crederci e può giocarsela"