RFV Michele Serena: "La Fiorentina deve trovare la sua identità. Pioli si può sbizzarrire"

Michele Serena, ex difensore della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dal proprio punto di vista sulla squadra viola: "Hanno fatto diversi movimenti sul mercato. Sicuramente è più completa degli anni passati. Ha più soluzioni rispetto alla squadra di Palladino".

In tanti vorrebbero vedere la Fiorentina schierata col 3-5-2. È il modulo 'vincente' del calcio di oggi?

"Secondo me non c'è un modulo vincente. C'è un allenatore che è l'unica persona che deve e può decidere come giocare. Se Pioli ha detto che giocherà a tre, ci aspettiamo questo. La difesa è l'unica cosa che Pioli non ha cambiato in questa estate. Forse perché ha giocatori che potrebbero faticare giocando a quattro. Poi davanti ha diverse soluzioni, si può sbizzarrire. La cosa più importante è quella di trovare una certa identità da portare avanti nel tempo".

Gosens e Dodo tra i migliori esterni del campionato?

"Sì, sono due giocatori che mi piacciono molto. Loro possono giocare sia a 5 che a 4, hanno la gamba per poter fare tutto. Giocando come quinti possono spingere di più, ma è uguale. Sugli esterni la Fiorentina è a posto".

