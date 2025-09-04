RFV Agente Bianco: "Contentissimo dell'opportunità al Paok e in EL. Stupito che in A nessuno lo abbia chiesto"

vedi letture

Giuseppe Galli, agente di Alessandro Bianco, ha parlato con la solita franchezza del suo assistito, ceduto al Paok con il quale tra l'altro disputerà l'Europa League, intervenendo a Tempi Suppelementari a Radio FirenzeViola: "Mi ha sopreso che si sia presentato così bene in inglese, poi sarà il campo a parlare. Ma siamo contentissimi dell'opportunità che gli ha dato la Fiorentina perché lo ha mandato in prestito secco senza nulla pretendere. E mi meraviglio che lo avesse richiesto il Bruges, club di Championship e squadre turche ma nessuna in Italia. Catanzaro? Mi perdoni, in serie B lo volevano tutti ma scusate è uno dei pochi italiani 2002 che ha un'esperienza in serie B di 32 presenze ed è stato tra i migliori in assoluto e in serie A di 36 e noi in Italia andiamo a prendere brasiliani argentini e stranieri vari.... Sono felicissimo delle richieste e che sia andato tra una delle migliori squadre in Grecia e che fa appunto l'Europa League".

Come mai? "Me lo chiedo anche io, non pensavo anche perché era stato incoronato tra i migliori giocatori da Fabregas. Un po' di attenzione ci poteva stare in serie A. Spero che faccia bene e possa essere riscattato dal Paok. La Fiorentina ha esercitato l'opzione di rinnovo per farlo andare in prestito e poi può avere anche un ragazzo che rientra con partite internazionali. Sono contento che Pradè gli abbia dato questa possibilità all'estero perché poi in Italia si parla si parla ma prendono gli stranieri".

Ascolta l'intervista completa dal podcast