Merlo: "Uno tra Fazzini e Fagioli deve giocare. Davanti il top è Gud-Kean"

Claudio Merlo, ex viola dal 1963 al 1976, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" partendo dalla situazione della Fiorentina in campionato: "Sono passate solo 3 partite, siamo a 2 punti, ancora è presto. Nell'ultima partita col Napoli, però, la Fiorentina non è entrata con la testa giusta, prendendo subito due goal. Pioli dovrà quindi guardare a questa situazione. Inoltre in campo la squadra è troppo lunga e larga. Per ora è una Fiorentina insufficiente e toccherà a Pioli risistemarla in fretta anche perché domenica sarà una trasferta difficile".

Che scelte consiglierebbe di fare a centrocampo?

"Innanzitutto va messo Nicolussi Caviglia davanti alla difesa, poi Mandragora e infine uno tra Fagioli e Fazzini, giocatore che va fatto giocare e che può dare molta velocità. E' intelligente e ha una buona capacità di saltare l'uomo, caratteristica che manca in questa squadra".

Che decisione prenderebbe su Fagioli?

"Sono 3 partite, può capitare un inizio non brillante da parte di qualche giocatore. Mettere da parte Fagioli però sarebbe assurdo, va fatto giocare, vedere se può migliorare. L'allenatore deve spronarlo, parlare con lui, capire se ha qualcosa, facendo uscire quello che ha dentro. Dovesse essere messo da parte e dovesse giocare un altro, speriamo faccia meglio, però non inizierei a dare le colpe a un singolo giocatore".

Ha sorpreso la scelta di Dzeko contro il Napoli?

"Dzeko ha sempre giocato così, dietro la punta, spiazzando di testa i lanci lunghi. Ultimamente però gioca troppo di prima anche quando potrebbe tenere la palla. Pesa, poi, la mancanza di Gudmundsson. Dovesse rientrare giocherebbe lui con Kean. Per me è la coppia migliore perché Kean così avrebbe più spazio, con Gudmundsson a dribblare gli avversari".

