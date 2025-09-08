RFV Merlo: "Sabato un mediano in più sarebbe opportuno. Fagioli? Gli manca carattere"

vedi letture

Claudio Merlo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola. Ecco le sue dichiarazioni:

"E' meglio affrontare il Napoli adesso anche se noi siamo all'altezza di competere con essa perché abbiamo fatto una buona squadra e possiamo dargli fastidio".

Crede che la Fiorentina dovrà varare un centrocampo a tre per reggere l'urto della mediana del Napoli?

"Io penso che un mediano in più sarebbe opportuno perché loro in mezzo al campo hanno dei grandi nomi e bisogna stare attenti alle incursioni di McTominay che praticamente fa la seconda punta. La Fiorentina giocando in casa potrebbe dare noia al Napoli".

Cosa manca a Fagioli per essere un centrocampista completo?

"A Fagioli manca un po' di carattere ed è per questo che non è completo però può darsi che spostandolo in avanti, davanti all'aria di rigore, può tirare e dare la palla gol".

Un centrocampo composto da Sohm, Nicolussi Caviglia e Fagioli come lo vede contro il Napoli?

"Sohm o Mandragora oppure tutte e due insieme però penso che Fagioli dovrà giocare perché è uno che la palla la mette dove vuole, poi avanti abbiamo anche Kean".

Ascolta il Podcast per l'intervista completa