MBAREK A RFV, Provo a far diventare tifoso viola Ausilio

L'imprenditore e grande tifoso della Fiorentina Hicham ben Mbarek è stato ospite oggi in studio a Radio Firenzeviola: "Ha tanti amici nell'Inter ma in questo momento non c'è amicizia che tenga: sostengo la Fiorentina e spero che possa continuare in questo momento fantastico. Non credo che la partita di domenica sia uno spartiacque, siamo in un bel momento e ci saranno anche altre opportunità per poter dire la nostra".

Si aspettava questo Kean?

"Sinceramente no perché aveva avuto tante opportunità e dopo il suo primo anno non ne sentivamo più parlare. Sicuramente si è messo in testa di giocare di più e cantare e ballare meno può fare ancora meglio. Sarebbe meglio pensasse alla Fiorentina che alla musica perché ha veramente grandi potenzialità".

È molto amico di Ausilio...

"Ci siamo sentiti anche ieri ma c'è molta scaramanzia: ognuno pensa al suo e parliamo di basket ora... Nel calcio ognuno pensa il suo anche se siamo molto amici. Provo a farlo diventare tifoso viola con una maglia della Fiorentina col suo nome".

Il suo rapporto con Firenze?

"Sono arrivato a Firenze nel 1987 quando avevo 5 anni e questa città mi ha dato la possibilità di essere quello che sono oggi. Sono fiorentino a tutti gli effetti e forse anche di più perché mi sento di dover rendere qualcosa alla mia città. Per questo regalo la maglia a tutti quelli che incontro, ci proverò anche con Lenny Kravitz. Obama? Con lui era un po' più complicato... (ride, ndr)".

