MATOS A RFV, Domani vince la Viola. A Firenze ho il cuore

Ryder Matos, attualmente attaccante del Perugia ma con un passato nella prima Fiorentina di Montella e nel Verona, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole durante la trasmissione "Viola Weekend":

Che ricordi hai del tuo periodo a Firenze?

"La Fiorentina la porterò per sempre nel mio cuore, ho passato 7 anni lì, ho fatto tutto il settore giovanile, la prima squadra, ho fatto una stagione fantastica, un'esperienza da ricordare per sempre".

Un giudizio sul percorso viola in Europa?

"È sempre una coppa europea internazionale, a volte si tende a sottovalutarla, ma la Viola ha tutte le carte in regola per fare bene in tutte le competizioni".

Hai giocato assieme a Kean in maglia gialloblù, che ne pensi della sua crescita?

"Kean già da prima vedevo che era un giocatore con delle qualità pazzesche, sta facendo bene a Firenze".

Con lui hai vinto un match 4-1 a Firenze dove fece doppietta, che ricordi hai di quel match?

"Me lo ricordo bene, una partita che giocare a Firenze non è mai facile con la pressione dei tifosi. Partivamo sempre in contropiede. Poi ho fatto un assist a Kean e abbiamo fatto una piccola impresa".

La Fiorentina ora è in zona Champions, credi che possa confermarsi a questi livelli?

"I tifosi sono sempre con i giocatori, devono sempre dare il massimo. In campionato stanno facendo bene, io tifo per la Viola purché arrivi più in alto possibile".

C’è un singolo di questa Viola che ti appassiona?

"Secondo me Gudmundsson può fare la differenza. Questa Fiorentina è un giocatore con grande qualità".

Infine, che partita ti aspetti domani?

"Sicuramente per i viola non sarà una partita facile, anche il Verona ha delle buone individualità. Secondo me vince la Viola".