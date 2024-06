MASPERO A RFV, Con Zaniolo si alza l'asticella

FirenzeViola.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Riccardo Maspero, ex viola, è stato protagonista del pomeriggio di Radio FirenzeViola. Stuzzicato sull'ipotesi Fiorentina-Zaniolo, Maspero ha risposto così: "Sarebbe di sicuro un bel colpo. Acquistarlo sarebbe anche un segnale di ambizione, di volontà di alzare l'asticella. Poi parto dal presupposto che più calciatori di qualità ci sono e meglio è, in questo senso non sacrificherei Nico Gonzalez ad esempio, poi tutto può succedere, ma sono dell'idea che quei due sarebbe meglio averli insieme".

Che ne pensa anche dei nomi fatti per il centrocampo? Si parla di Pobega e Brescianini.

"Ottimi giocatori, non li vedo però in grado di caricarsi di tante responsabilità in una piazza come Firenze. Se si parla di ambizione uno pensa ad altri nomi".

E da Palladino cosa si aspetta?

"Che riesca a fare bene come ha fatto a Monza, certo è un contesto diverso e anche lui dovrà alzare l'asticella. Questa proprietà e questa piazza meritano di giocarsi i primi sei posti in campionato".