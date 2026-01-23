Martorelli: "Mercato di entusiasmo e qualità. Mandragora resta importantissimo"

vedi letture

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, si è così espresso a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola a proposito del centrocampo e di Rolando Mandragora: "15/20 giorni fa avevo ipotizzato che Paratici sarebbe intervenuto in maniera determinante perché la Fiorentina aveva bisogno di facce nuove, di entusiasmo oltre che aggiungere qualità. Questo è stato fatto. Sono arrivati giocatori di valori, che sono giovani e hanno voglia di dimostrare il meglio di sè per portare beneficio a tutto l'ambiente viola. Il livello qualitativo si sta alzando ma questo non vuol dire Mandragora debba essere cestinato, è importantissimo. Non si può pensare di avere 11 giocatori bravi e altri relativamente bravi. Devi avere 18 giocatori bravissimi, di pari livello e poi inserire qualche giovane. Con 5 cambi è fondamentale avere giocatori di qualità che possono garantirti un livello alto nei 90 minuti più recupero. Nessuno può mettere in dubbio le qualità di Mandragora. Io penso che in questa fase un altro obbiettivo sia il difensore, vista l'uscita di Mari e Viti. Dopo quest'utlimo acquisto la squadra sarà competitiva".

Cosa consiglierebbe a Ranieri vista la sua situazione?

"Dopo essere stato capitano e punto di riferimento, si dovrebbero conoscere le aspettative dello stesso calciatore per capire se è meglio continuare o andarsi a misurare da altri parti. Ora il calcio è in continua evoluzione e i trasferimenti avvengono di continuo".

Ascolta il podcast per l'intervista completa