MARTORELLI A RFV, La priorità Viola non dev'essere davanti

© foto di Alessio Alaimo

Il noto procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Palla al centro", cominciando dal pressing della Juventus sull'obiettivo di mercato Berardi: "Berardi è un profilo che piace da molto tempo a Giuntoli. Se la Juve dovesse fare altre uscite importanti non escludo che l'operazione si possa fare davvero".

L'alternativa a Berardi è quella di Baldanzi, come valuta il giocatore dell'Empoli?

"Baldanzi è un giovane di assoluto valore, però potrebbe aver bisogno di un altro anno a Empoli per consacrarsi. La Fiorentina nel reparto offensivo ha diversi giocatori importanti, non penso che sia quello il ruolo in cui Pradè avrà necessità di compiere un esborso importante".

Per quanto riguarda il capitolo Amrabat più passa il tempo e più sembra che il giocatore possa rimanere a Firenze.

"Io ritengo che quando una società importante, soprattutto una inglese, decide di prendere un giocatore come Amrabat, interviene fin da subito. Ad oggi la mia sensazione è che ancora non è arrivata nessuna offerta che possa soddisfare la Fiorntina e il giocatore. E' un momento delicato, per il ragazzo in primis, che ancora non sa quale potrà essere il proprio futuro. Il pericolo è che gli ultimi giorni di mercato arrivi un'offerta a ribasso, ma penso che la Fiorentina avrà dato all'entourage del giocatore una data limite per tutelarsi".

Sabato giocherà Nzola, Beltran o inaspettatamente Italiano potrebbe optare per Kokorin?

"Beltran viene da un campionato già iniziato; se il giocatore è forte e intelligente potrebbe giocare fin da subito. Penso che la staffetta alla fine sarà tra lui e Nzola, non vedo Kokorin come l'attaccante titolare a Genoa".