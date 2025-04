RFV Calamai: "Se Kean sta bene, giochi subito: è lui l'anima della squadra"

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sulla situazione Moise Kean: "Siamo contentissimi del suo ritorno e ora la domanda è: gioca o non gioca con il Betis di Siviglia? Io non so come sta psicologicamente ma le condizioni fisiche non mi preoccupano. Se Kean è disponibile mentalmente allora subito in campo, magari anche solo per un'ora. In questo momento di partite decisive, Kean è basilare non solo per i gol che sa realizzare ma anche per quello che ha saputo trasmettere al gruppo in questa stagione".