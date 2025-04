RFV Tosto: "Kean? Lo metterei subito dentro, è un cavallo. Dodo insostituibile"

Vittorio Tosto, ex difensore tra le altre di Empoli, Napoli e Piacenza, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Questo il suo parere sulla situazione in casa Fiorentina e sul momento di Moise Kean: "L'ho già detto, mi ripeto. Kean è un cavallo, può giocare anche se non si è allenato per una settimana: fisicamente ha raggiunto un livello per cui non può ingolfarsi dopo qualche giorno di stop, questa stagione è stato immarcabile".

Sulla difesa: cambierebbe qualcosa a Siviglia, anche a causa dell'assenza di Dodo?

"Conta molto il momento dei calciatori e la loro adattabilità. Oggi ad esempio Ranieri può giocare ovunque perché sta bene. In generale la difesa della Fiorentina ha raggiunto un ottimo livello. Penso anche a Pongracic, che a Roma con la Lazio a gennaio si trascinava in campo a fine partita, adesso sta bene, non lo passi quasi mai".

E come si sostituisce Dodo?

"Ci sono alcune squadre che hanno all'interno degli undici titolari dei calciatori insostituibili. Dodo è uno dei tre insostituibili, perché ha raggiunto un livello da top in quel ruolo, come Dumfries e Di Lorenzo ad esempio. Sostituirlo non è facile, vale Kean. Avere undici Dodo è impossibile, quando questi non ci sono diventa un problema. Ma così come sarebbe un problema per il Napoli sostituire Lukaku".