RFV Fiorentina su Mastantuono? L'agente Bagnoli: "Andava opzionato due anni fa, ora è tardi"

Andrea Bagnoli, agente di grande esperienza specializzato nel calcio sudamericano, ha commentato su Radio FirenzeViola le voci di mercato di casa viola, su tutte quella che vedrebbe la Fiorentina in corse per Franco Mastantuono, gioiello del River Plate classe 2007: "In Argentina ne parlano come del nuovo Messi. Paragoni importanti, ma il talento è incredibile. Come ruolo è un centrocampista o trequartista di tantissima qualità. Già prima della punizione stupenda segnata nel SuperClasico contro il Boca Juniors c'erano tanti club su di lui. Questo è un giocatore che andava opzionato un paio di anni fa, ora credo sia quasi impossibile non solo vederlo a Firenze ma in generale in Italia".

Un altro nome accostato alla Fiorentina è quello di Alvaro Montoro, anche lui 2007: "Lui è più esterno di Mastantuono. L'ho visto nel mondiale under-20. Anche lui è un giocatore appetibile per tanti, credo che in questo momento sia più aggredibile rispetto al trequartista del River. Montoro può valere adesso 4-5 milioni, ma il prezzo è destinato a salire rapidamente".