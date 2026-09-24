RFV Bagnulo (SkySport) disegna la sua Fiorentina ideale: "Oulai, Fagioli e Atta devono giocare insieme"

vedi letture

Gianluigi Bagnulo, giornalista di SkySport, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina: "Ho tanta fiducia in Paolo Vanoli e nella squadra. A differenza delle perplessità manifestate da Fabio Grosso, credo che questa squadra sia forte. Sarà una Fiorentina di picchi, in alto e in basso e lo abbiamo già visto. Siamo passati dalla terra al cielo. La Fiorentina può giocarsela per un posto in Europa, magari anche in Europa League. Il calendario non è bellissimo, Genoa, Como, Inter e Atalanta, poi Sassuolo e Juventus. Ma tanto poi vanno affrontate tutte".

Crede nella possibile coesistenza tra Fagioli e Oulai?

"Penso che possano e debbano giocare insieme. Il mio undici ideale è con De Gea in porta, Dragusin e Viery come centrali, Jimenez (o Joao Mario e Dodo) a destra, Valdepenas a sinistra, Oulai, Fagioli e Atta a centrocampo con Ndour come primo ricambio, davanti Pellegrino (o Beto se vuoi attaccare la profondità), con Mastantuono a destra e Goncalves a sinistra, questa è la mia Fiorentina. Poi è un undici che può variare anche in base all'avversario perché Vanoli ha tante soluzioni".

E su Oulai che pensa?

Per me Oulai può dare grande sostanza, ci puoi lavorare e può diventare un centrocampista da Premier League ed essere un grandissimo recuperatore di palloni. Ma in generale è una squadra con potenzialità incredibili e ancora inespresse, penso a Oulai ma anche a Njie, Mastantuono e Goncalves. Punto tanto su Goncalves, è uno che una volta risolti i problemi fisici può prendersi la maglia da titolare con tranquillità".

Ascolta il podcast per l'intervento integrale