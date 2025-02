RFV Mario Faccenda: "Domenica brutta sconfitta, complice Palladino con qualche errore"

Mario Faccenda è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola a margine del pranzo tra vecchie glorie: "Domenica è stata una brutta sconfitta,

i giocatori saranno delusi quindi deve essere bravo Palladino a risollevarli e a farli pensare alla partita di domenica contro il Verona. Sicuramente analizzeranno la partita per capire cosa è andato storto".

Il suo punto di vista su Palladino e su come imposta la squadra?

"Ovviamente quando le squadre si chiudono trovi meno spazi. Se non riusciamo a fare il nostro gioco ci si deve abbassare cercando poi di ripartire negli spazi. La Fiorentina ha una buona rosa, quindi speriamo che il mister trovi la strada giusta per fare risultato".

Oggi è il compleanno di Baggio, lo ha sentito?

"Ancora non l'ho sentito. Con Roberto ci ho giocato per un anno, è stato fantastico, era l'anno della finale della Coppa Uefa nel 1989/1990".

Secondo lei Comuzzo deve tornare tornare titolare, magari con una difesa a tre?

"Comuzzo è un ragazzo in crescita, è molto giovane e può ancora migliorare a molto. Per quanto riguarda la difesa a tre dobbiamo ricordarci che con questo modulo non abbiamo mai vinto. Dopo la Lazio siamo passati a quattro e la Fiorentina ha iniziato a vincere. Poi purtroppo c'è stato il malore di Bove, che ha condizionato molto la squadra e da quel momento in poi la squadra ha faticato molto".