RFV Marianella crede nella Fiorentina: "Il club ha accontentato Palladino, ora tocca a lui. Se i giocatori di qualità trovano armonia si ottiene di più"

Il giornalista Sky Massimo Marianella è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Viola Weekend, per parlare della Fiorentina, a partire dalla vittoria a sorpresa di giovedì contro l'Inter: "Avevo colto che sarebbe stato un disastro perché non giocavano i nuovi e per tanti altri motivi, per me non era così ma certo non pensavo che facesse tre gol all'Inter. E' stata una partita giocata bene e in modo intelligente ed ha trovato un'Inter un po' presuntuosa in campo. Quello che emerge è anche la disposizione tattica, è un ricordo che i giocatori devono portarsi in campo anche in futuro. Bello quello hanno portato in campo in tanti, Ranieri, Kean e altri non solo per i gol".

Come giudica il mercato? "Ho sempre detto che in una squadra che aveva fatto così bene nella prima parte non avrei toccato nulla, avrei solo parlato con quei due o tre giocatori che non erano contenti, pensavo a Quarta, Biraghi e Ikoné. Ed invece tra entrate e uscite hanno girato tanti giocatori ma le scelte sono state importanti e questa Fiorentina mi piace".

Il mercato indica una chiusura con il passato? "Credo di sì ma credo che una cosa ha tirato un'altra. C'è stata prontezza ad agire come conseguenza, prendendo uno al posto di chi andava via. Il taglio è stato voluto in maniera molto netta, penso da parte dell'allenatore che non amava personalità così spiccate. Penso a Quarta, che aveva dei difetti ma che io vorrei sempre nel mio spogliatoio, ma faceva parte di un gruppo di giocatori che non voleva. La società ha fatto quello che voleva l'allenatore ed ora sta lui. Non è solo la partita vinta con l'Inter in cui le scelte erano obbligate. Voglio vederlo alle prese con un roster importante e mentre riecheggiano parole come Champions League ecc. Voglio vedere insomma come gestirà la situazione, di un roster che piace a tutti, con un attaccante che segna, con un entusiasmo da gestire... Già la prima decisione della lista Uefa è stata difficile per lui, io ad esempio Ndour lo trovo uno straordinario acquisto e avrei voluto vederlo in Conference, alla quale tengo moltissimo"

Come si trova l'amalgama? "E' una formula segreta, non c'è insomma la ricetta per far sì che persone diverse riescano ad avere una chimica straordinaria. Ma ho visto De Gea che in maniera naturale si è innamorato di Firenze e della Fiorentina perciò mi piace pensare che la città, la maglia... se riesci a capirne subito il senso e la magia trovi il modo di rendere di più. In un gruppo dove arrivano giocatori di qualità se remano tutti dalla stessa parte si ottiene di più. Se alla guida si mette Gosens può dare tanto. Ma anche Ranieri a me piace tanto, l'ho sempre sostenuto, anche con l'Inter al di là del gol ha fatto una partita straordinarie in termini di chiusure, gestione del gruppo e tanti altri dettagli. Insomma se l'armonia resterà anche di fronte a certe scelte, sarà importante e metto tanto anche sulle spalle di Palladino".