RFV Mareggini racconta Kean: "Nelle Nazionali giovanili ne combinava una dopo l'altra. Ora ha cambiato testa"

Grande protagonista sabato scorso al Franchi del Pepito Day, Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina e preparatore dei portieri della Nazionale giovanile, ha parlato così a Radio FirenzeViola della serata passata con tanti vecchi amici e dei complimenti ricevuti per la prestazione sfornata tra i pali a 58 anni: "I dirigenti della Fiorentina mi hanno fatto i complimenti, mi hanno detto che ho fatto parate che non facevo quando ero in attività. Alla fine è stata una bella giornata, sulle parate fatte e sulla forma fisica dico che ho fatto per più di dieci anni il preparatore dei portieri e dovevo dare l'esempio, quindi mi sono tenuto in allenamento. Mi è sembrato di rivivere un'altra epoca. Al di là dei ritmi che erano quelli che erano. Vogliamo parlare di Gonzalo Rodriguez o di Martin Jorgensen? Impressionanti. Gonzalo poi, avessi avuto un difensore così io avrei giocato in porta con la sigaretta in bocca. Poi ho visto Frey, impressionante. Non riesco a capire come fa quelle parate nonostante quella mole, quello è talento puro".

Lei che ha avuto Kean con le Nazionali giovanili, che ne pensa dell'exploit del centravanti della Fiorentina?

"Non me lo sarei mai aspettato. Perché ha avuto diversi problemi in precedenza, ma a Firenze ha trovato la sua dimensione giusta. Io lo conosco bene e ne combinava una più di Bertoldo. Era indisciplinato. Mai cattiva, senza mai commettere errori gravi, ma non sembrava avesse una grande testa. Sono felice di constatare che ha preso la strada giusta".

E su De Gea che ci dice?

"Io ho visto tanti portieri in questi anni. Ho sempre detto che ci sono portieri che fanno la differenza, che portano 7-8 punti in più, quelli decisivi. Lui è uno di questi. Quello che fa De Gea è incredibile. Se c'è qualcosa da modificare per arrivare ad alti livelli non riguarda la porta, lì la Fiorentina è già a posto".

Riesce a dire qualità e difetti di De Gea?

"Difficile trovare una qualità in cui spicca perché ha tutto. Ha tanto talento, poi anche esperienza e posizione. Se devo fare un piccolo appunto può migliorare nelle palle alte".