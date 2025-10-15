RFV Manzo: "Gud ritrovi spensieratezza. Deve essere aiutato dall'opinione pubblica"

Andrea Manzo, doppio ex, è intervenuto a RadioFirenzeViola nel corse della trasmissione "Viola Amore Mio", a proposito di quella che è a tutti gli effetti la sua partita: "E' una partita che mi lascia il cuore a metà. Anche anno scorso la Fiorentina non andava bene ma vincendo contro il Milan iniziò un campionato interessante. Aveva delle difficoltà con Palladino, e poi vinse. E' un partita, per me, in cui non perdo mai".

Anche questa è una partita in cui la Fiorentina deve fare punti

"La Fiorentina deve fare il possibile per portare a casa la vittoria. Il Milan però non è la squadra dell'anno scorso, è più organizzata, più attenta, ci sono dei giocatori importanti e un gruppo coeso. A parte il passo falso con la Cremonese, è una squadra solida che ha buone individualità. Se per caso si sveglia anche Leao non è una squadra da sottovalutare per lo scudetto".

La struttura qualitativa del Milan è certamente superiore a quella Fiorentina?

"Si, è vero però per me la Fiorentina ha una squadra ottima, ma va trovata la quadra. Nicolussi e Piccoli hanno grandi margini di miglioramento ma Firenze è una piazza diversa da Venezia e Cagliari riguardo gli obiettivi da raggiungere. La pressione si sente però sono sicuro che questi ragazzi potranno fare veramente bene".

Passando a Gud, quanto pesa una maglia, e in particolare il passaggio dal Genoa e dall'Islanda alla Fiorentina?

"Io credo che sia il passaggio di maglia. L'ho provato sulla mia pelle. Ricordo il mio esordio con la Fiorentina: entrai spensierato, giocavo per divertimento. Poi andai alla Samp, ritornai alla Fiorentina, l'anno successivo al 2° posto, e fu tutto diverso. Ritrovai una Fiorentina con ambizioni diverse, con giocatori importanti e con un pubblico più esigente. Poi andai al Milan, a S. Siro e al primo pallone che toccavi male c'era il boato contro di te. Gud ha bisogno di trovare quella spensieratezza che ci vuole per giocare a certi livelli. Tornassi indietro mi farei aiutare da una persona competente per togliere le pressioni, mentre giocassi oggi mi dimenticherei subito dell'errore precedente perché avrei altri minuti per far vedere le mie capacità. Gud deve essere aiutato anche dall'opinione pubblica, che può criticarlo, sì, ma in modo costruttivo. Un giocatore non può perdere in un attimo tutte le qualità che aveva dimostrato fino a un anno fa. C'è qualcosa che lo blocca ma non è l'unico caso, basta vedere Vlahovic".

