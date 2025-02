RFV Malù Mpasinkatu: "Il pericolo maggiore del Como è Diao"

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu, è intervenuto a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola parlando così del rinnovo di Dodo: "Il fatto che sia stato mandato a giocare significa che con con Palladino aveva spazi ridotti e per non fagli perdere il potenziale è stato giusto mandarlo a giocare. Il rinnovo Dodo se lo è meritato ed è giusto che sia arrivato. Kayode si è sicuramente fatto trovare pronto dopo l'infortunio di Dodo, ma nel calcio ci sono le gerarchie e Dodo è sempre stato al 100% il titolare".

Sembra tutto apparecchiato per il ritorno il prossimo anno di Fortini, che sta facendo bene in Serie B

"L'ho visto in Primavra, è un gicoatore interessante ma non l'ho seguito in questo periodo. Fortini è un 2006, ha solo 18 anni, ma dopo il successo di Comuzzo è chiaro che bisgogna sempre puntare sui giovani interessanti".

Cosa preoccupa del Como?

"Parliamo di qualcosa che è una cosa bella dell'Italia, è una proprietà che fa bene al calcio italiano. Ha fatto un mercatpo di altissimo livello. Gioca bene, ma come capita spesso per le squadre giovani non concretizza. Adesso è comunque una squadra che ha l'acqua alla gola, nonostante abbia giocato bene con la Juventus con un il pareggio che sarebbe stato giusto. Ha la mentalità spagnola di Fabregas, è una squadra che va presa per le molle. In questo momento però vedo una Fiorentina con le vele spiegate che non deve togliere il piede dall'acceleratore".

Nico Paz è il giocatore che laspaventa di piu?

"Per me il periolo princiopale è Diao, perché strappa con facilità. Però i giocatori di tecnica sopraffina come Nico Paz fanno sempre bene".

Su Ikone?

"Non è mai stato uno che segna, è stato messo in corce per nulla. Anche Dembele del PSG ha segnato sempre poco, mentre quest'anno ha già fatto sui 15 gol".

