MAIELLARO A RFV, Cabral o Jovic? Ecco chi sceglierei

Pietro Maiellaro a Radio FirenzeViola

L'ex centrocampista della Fiorentina, Pietro Maiellaro è intervenuto a Firenze Week end: su Radio Firenzeviola per fare un bilancio sulla stagione viola e "Qualcosina in più si poteva dare all'inizio in campionato, poi si è trovato la quadra. Ma è servito tempo perché dovevi trovare il centravanti, gli esterni facevano fatica. Ma ora tanto di cappello a questa squadra, peccato per la Coppa Italia che potevamo portare a casa. Mercoledì? Con l'Inter poteva essere più facile perché avversaria più conosciuta. Ma in una partita secca si può creare problemi a chiunque e alla fine potrà arrivare una soddisfazione.

Cabral o Jovic? "Italiano li vede tutti i giorni, io li riconfermerei tutti e due anche per la prossima stagione perché dopo l'ambientamento potranno fare meglio di quest'anno. Mercoledì partirei con Cabral, apre di più e fa a sportellate ma Jovic ha grandi colpi e in corso di gara può mettere in difficoltà una squadra poi stanca"

Centrocampo? "Amrabat in Nazionale sembra spiritato, con la Fiorentina è un po' più passivo ma in finale l'ho visto bene. Sugli esterni farei giocare Ikoné e Gonzalez per mettere in campo fantasia con Castrovilli a completare"

Italiano da confermare? "Anche se i suoi metodi sono antichi, lavora tanto ed io me lo terrei, con qualche accorgimento puoi fare una squadra forte".