RFV Luigi Sacchetti presenta il suo libro: "Legato molto a Firenze: mi fa piacere essere ricordato"

vedi letture

L'ex centrocampista di Verona e Fiorentina Luigi Sacchetti è stato ospite a Radio FirenzeViola durante Viola Amore Mio per presentare il suo libro "Volevo solo giocare a pallone", insieme all'autore Lorenzo Fabiano (nelle foto in studio). Queste le sue parole: "Sono molto legato a Firenze e alla Fiorentina, e a Verona questo me lo rimproverano (ride, ndr). Mi fa piacere che venga ricordato ancora qualche gol, soprattutto quello con la Juventus a Dino Zoff. Nella copertina si riassume un po' quella che è la mia carriera, la mia storia. C'è la maglia della Fiorentina con cui io sono maturato come uomo e come calciatore, e poi c'è la maglia del Verona dove ho vinto lo scudetto con il Verona. Il proventi di questo libro andranno in beneficenza".

Ghilardi e Valentini? "Tutti mi parlano molto bene di Valentini. Da quando è arrivato a Verona si è un po' sistemata la difesa. Ghilardi è molto interessante, la Fiorentina ha due buoni ragazzi in casa".

Kean chi le ricorda? "Kean mi ricorda Ciccio Graziani, è una bestia".

Dodo? "All'inizio non mi piaceva, mi sembrava un trottolino. Però col tempo è cresciuto, ha tempi di inserimento giusto, va al cross e al tiro".

Palladino ha del merito quindi? "I calciatori sono dei bambini, se ad un giocatore gli trasmetti fiducia e serenità è chiaro che uno come Kean che è sempre stato messo in discussione, adesso è cresciuto sotto tutti i punti di vista".

Ascolta tutto l'intervento e gli aneddoti raccontati dal podcast