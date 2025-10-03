RFV Lucchesi: "Contento per Nicolussi, vediamo come prende la convocazione"

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale di Fiorentina e Roma, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al Centro" proprio a proposito della sfida tra la comapine gigliata e quella capitolina e del ricordo di quelli che sono stati due momenti importanti della sua carriera: "Sono stati due momenti che mi hanno cambiato la vita e che m hanno aiutato a fare esperienze incredibili. Sono due piazze che ti danno tantissimo ma che chiedono anche tantissimo. Sono due piazze straordinarie".

Come arrivano alla sfida queste due squadre dopo le rispettive sfide in Coppa?

"Per la Fiorentina, il risultato è sicuramente importante, vincere fa sempre bene, aiuta. In termine di guarigione dall'influenza invece diventa un po' un brodino se non gli dai continuinità, se la Fiorentina non si scrolla da un inizio non soddisfacente. La Roma secondo me ha fatto anche meglio di quanto si aspettasse perchè sono arrivando dei risultati che si sarebbero aspettati si, ma dopo un po' di tempo, visto l'allenatore e la squadra nuovi. La partita di ieri è stata stranissima, tre rigori ripetuti e sbagliati non li avevo mai visti. Questo un po' di rabbia gliela lascerà così come la sconfitta. Domenicà sarà difficile per entrambe, perchè la Fiorentina vuole fare bene, la Roma vuole dare continuità, il tasso tecnico sarà abbatsanza elevato. E' una partita che può finire con tutti e tre i risultati".

Il pareggio a chi andrebbe meglio?

"Il pareggio andrebbe meglio alla Roma, perchè la Roma ha un trend positivo in casa a parte la partita di ieri sera. Però non credo giocheranno per il pareggio, perchè sono due squadre che non si accontentano".

Inoltre sarà l'ennesimo duello tra Pioli e Gasperini

"Entrambi hanno iniziato una nuova esperienza, ma Gasperini è entrato meglio, lo dicono i risultati, però credo anche che la Fiorentina abbia raccolto di meno di quanto abbia prodotto. Nel calcio ci sono i momenti. La Roma ha fatto un buon inizio e forse ha raccolto un po' di più. Poi sono passate solo 6-7 partite, quindi la valutazione è ancora parziale. Però c'è da dire che è arrivato il momento per entrambe di mettere la marcia successiva, per migliorarsi o continuare un trend. Sarà una grande partita anche tra le tifoserie".

Come valuta la convocazione in nazionela di Nicolussi Caviglia?

"Positivissima perchè motiverà anche il ragazzo, dandogli ulteriore stimoli, spinta e fiducia. E' anche una grande soddisfazione per il club. Ora bisogna vedere come la prenderà, a volte i giocatori si esaltano, altre volte la soffrono".

