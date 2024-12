LUCCHESI A RFV, Ieri partita strana. Viola, niente limiti

L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Questa la sua valutazione per sulla partita di ieri: "la testa della Fiorentina non poteva essere libera, i valori in campo erano a vantaggio della Fiorentina anche se l'Empoli sa essere migliore in alcuni frangenti. È venuta fuori una partita un po' strana. La nota bella di ieri sera è stato il riconfermarsi dei giovani dell'Empoli."

È mancata la verticalità di Adli?

"La Fiorentina ha fatto un grande possesso palla, ma quando le partite nascono condizionate non c'è un interruttore che se lo premi cambia qualcosa: non è facile cambiare il corso di partite strane".

La scelta di Palladino di schierare Terracciano ha fatto discutere: è stata una scelta giusta o no?

"Parliamo di quello che è stato il motivo: la logica è che il mister ha bisogno di tener vivo questo atleta, che forse in termini di minutaggio aveva bisogno di giocare e potenzialmente di farsi trovare pronto nel momento del bisogno, anche per tenere alto un livello psicofisico. Non penso che Palladino si sia voluto fare un autogol da solo con questa scelta, anche se è vero che Terracciano avrebbe potuto fare meglio".

Può essere che la Fiorentina, anche inconsciamente, abbia scelto la corsia preferenziale del campionato?

"Vincere aiuta a vincere e anche a corroborare la condizione fisica e ed emotiva, la partita di ieri è stata decisa da episodi, come i rigori stessi. Credo che Palladino abbia portato concretezza e brillantezza. Non metterei limiti a questa stagione: è bene vincere tutte le partite che capitano. Con qualche cambio anche nel mercato di Gennaio, ha una rosa che può affrontare più competizioni in parallelo. L'unico problema della Fiorentina potrebbe essere un eventuale pressione ed obblighi di dover far bene".

Quarta a centrocampo non è un'esperienza da ripetere: la priorità nel mercato di Gennaio sarà quella di acquistare un centrocampista?

"Mi sembra un reparto corto. La Fiorentina credo sia pronta a cogliere delle opportunità nel mercato di Gennaio, perché in una stagione come questa sarebbe un peccato non fare il possibile per portare fino alla fine una così bella classifica".

