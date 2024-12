LUCCHESI A RFV, Colpani va aspettato. Sul mercato...

L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato così del momento della Fiorentina a Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro": "C'è stata una battuta d'arresto, ma la squadra sta comunque vivendo un momento di estrema fiducia: si respira un'aria buona e la Fiorentina deve continuare nel momento di estrema fiducia"

Pradè è chiamato a fare un mercato invernale non semplice, in che ruoli si muoverà la Fiorentina?

"Difficile trovare il giocatore funzionale, ma la Fiorentina è corta per la situazione di Bove e deve avere delle alternative. Bisogna comunque sottolineare l'ottimo lavoro del mercato estivo di Pradè fatto a 4 mani con Palladino. Per mantenere uno standard alto bisogna prendere giocatori pari o uguali a quelli che ha già in rosa. Anche se non è facile bisogna fare dei buoni colpi, ma sono fiducioso".

Il gruppo solido della Fiorentina darà solidità anche in ottica mercato?

"Per questo bisogna fare operazioni mirate, bisogna preservare il gruppo che si è creati: se non trovi l'occasione giusta è meglio non coglierla, ci vogliono giocatori con la testa e in grado di non rompere questo equilibrio".

Beltran e Gudmundsson possono giocare insieme in un progetto tattico consolidato?

"Vanno valutate altre alternative perché la Fiorentina deve avere anche soluzioni diverse, per non essere scontati...quindi penserei anche ad altro".

Colpani, che si fa?

"Giocatore che va aspettato...la maglia della Fiorentina è pesante: c'è responsabilità e tanti confronti col passato. Un ragazzo giovane come lui può essere aspettato, magari si potrebbe fare un acquisto ma non per metterlo in discussione ma solo per aiutarlo".

