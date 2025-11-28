RFV Lo Monaco duro: "Presi giocatori assuefatti al ko. Dzeko inadeguato: rinunci allo stipendio"

L’ex direttore, tra le altre, di Catania e Palermo Pietro Lo Monaco ha preso la parola a Palla al centro, in onda su Radio FirenzeViola, per commentare il delicato momento della Fiorentina: “Stavo guardando la partita ma a un certo punto ho cambiato canale perché non ce la facevo più dal nervoso. Vedere certi giocatori così inutili, fuori dal gioco e “imbrocchiti” - come Gudmundsson - fa davvero rabbia. È stato sbagliato assolutamente il modo di costruire la squadra: sia nei giocatori che nelle loro caratteristiche morali. Vedo giocatori che se la stanno facendo addosso, che non reggono le pressioni di un momento negativo. Adesso è il momento di salvare una stagione che si fa tremenda. In estate sono stati presi tutti giocatori assuefatti alla sconfitta”.

Come valuta le parole di Dzeko?

“Qui non c’è da far polemica… però se vuole fare un bel gesto, rinunci allo stipendio mensile. E’ troppo facile parlare e poi andare all’incasso. La società ha sbagliato a prendere Dzeko se hai già Kean e poi prendi Piccoli”.

Vanoli continua a lavorare sul 3-5-2: sarebbe opportuno cambiare qualcosa?

"Perché no? Però ieri il gol dell'AEK è stato colpa di un giocatore a cui avrei staccato la testa: Gudmundsson. Ha lasciato Gacinovic da solo in area piccola. Visto che lui non è abituato a marcare, chi lo ha mandato lì? Anche qui dunque si vede il pressappochismo della Fiorentina".