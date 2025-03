La diretta di Radio FirenzeViola prosegue con "Colpi d'ala" di Alberto Di Chiara

Prosegue il palinsesto odierno di Radio FirenzeViola. Dalle 19 infatti ancora in diretta visto che inizierà "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara fino alle 20:00. Con lui in studio Tommaso Loreto e ospiti in collegamento per ripercorrere insieme la vigilia di Fiorentina-Panathinaikos. Potrete seguire Radio FirenzeViola dalla App e dal pc (anche in modalità video), ma anche direttamente dalla tv, smart o dal canale 92 del digitale terrestre.

