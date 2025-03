RFV L'ex ds del Verona, Fusco: "Bene Kean, adesso trovi continuità a Firenze"

L'ex ds del Verona ai tempi di Kean, Filippo Fusco, si è così espresso sull'attaccante classe 2000 a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola: "Forse Firenze l'aveva nel destino visto che fece la sua migliore partita della stagione proprio al Franchi. Era già un giocatore dal grande potenziale che doveva crescere. Con gli attaccanti ci vuole pazienza... Bobo Vieri andò in doppia cifra in campionato a 26 anni. Moise è nell'età giusta".

Ha un consiglio per Kean ora che ha trovato l'ambiente giusto?

"Mi permetto solo di dire che una caratteristica fondamentale dei grandi giocatori è la continuità. Quindi nel momento in cui trovi l'equilibrio serve anche dare continuità con più stagioni in un certo ambiente. Lui fece una buona stagione al PSG ma quest'anno è veramente un protagonista, quindi i prossimi anni sono quello dello step".

La Fiorentina ha buone possibilità di rivedere la clausola?

"La Fiorentina ha degli ottimi dirigenti, sanno benissimo come gestire al meglio la situazione. Non credo che Moise e chi lo gestisce pensino che andare in un altro campionato sia un'idea giusta visti i precedenti. Ripeto che secondo me un anno è poco per consacrarsi: deve piuttosto essere un trampolino di lancio".

