KAMINSKI A RFV, A Poznan sarà dura per i viola

Emil Kaminski a Radio Firenze Viola

Emil Kaminski, dell'ufficio stampa Jagiellonia, ospite di Radio Firenze Viola, si è espresso così sul sorteggio dei quarti di finale di Conference League: "La stagione del Lech Poznan è molto lunga, ad oggi la squadra ha già giocato circa 50 partite. La prima partita stagionale ufficiale è stata giocata a luglio. Essere arrivati ai quarti di finale di Conference League è un grandissimo traguardo per il calcio polacco, abbiamo aspettato a lungo questo risultato. Per noi la Fiorentina è la favorita a vincere la competizione".

Com'è percepita la Fiorentina in Polonia? "Ovviamente non è conosciuta quanto le big della Serie A, però il cammino europeo della squadra viola finora è stato molto simile a quello del Lech Poznan".

Giocare la prima sfida d'andata in Polonia per chi può essere un vantaggio? "Penso per il Lech. Lo stadio è un fattore troppo importante, ha una capienza di 40000 spettatori, costruito per Euro 2012. Sono sicuro che lo stadio sarà pieno, l'atmosfera renderà facili le cose per noi. Sicuramente dal punto di vista tecnico la Fiorentina è favorita ma il Lech ha meritato di essere ai quarti, quindi sarà una battaglia".

Qual è l'obiettivo in campionato per il Lech Poznan? "Momentaneamente siamo terzi, l'obiettivo è arrivare tra le prime tre".