RFV Jacopo Volpi: "Fagioli? Chi lo vede tutti i giorni, non può darlo via... È un top"

Jacopo Volpi, giornalista e volto storico della Rai, si è così espresso a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola sulla Fiorentina: "La squadra sta giocando davvero un grande calcio. C'è stato un periodo di assestamento che ha fatto perdere un po' di punti, ma dopo le cose sono andate molto bene. Sono stati rivalorizzati tutti i giocatori, forse deve essere fatto un salto di qualità in fase di non possesso".

Le piace Fagioli?

"E' un giocatore eccezionale, aveva bisogno di mettere un po' la testa a posto. Ma credo che chi ha la possibilità di vederlo tutti i giorni, non lo dà via. E' completo ha ancora margine di miglioramento".

Ha grande qualità.

"Gioca a testa alta e sa anche difendere. E' uno di quei calciatori che sa sempre qual è la cosa giusta da fare. Se c'è da far girare la palla, se c'è da saltare l'uomo...".

Con questo Kean si può pensare a grandi traguardi?

"E' un giocatore e un uomo. Si vede da come sta in campo, se subisce fallo si alza e non dice una parola. E' cambiato come testa. Che fosse forte, si sapeva già. E gioca sempre per la squadra. E' difficile vedergli fare un atto di egoismo".

