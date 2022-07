JACOBELLI A RFV, La garanzia dei viola è il mister

il noto giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina. Ecco la sua opinione sul mercato viola:: "Penso che il giudizio non possa che essere positivo. La garanzia per ulteriori soddisfazioni ha un nome ed un cognome: Vincenzo Italiano. Jovic è perfettamente consapevole del possibile rilancio che può avere a Firenze; è un giocatore dal talento assoluto ed in questo momento ha iniziato bene. Adesso arriveranno impegni sempre più importanti e vedremo come risponderà".

Non si costruiscono grandi squadre dall'oggi al domani. Dal suo avvento Commisso sta parlando con i fatti, sia con gli investimenti in campo che con le infrastrutture come Viola Park e la ristrutturazione del Franchi. Lungo questa strada la società si sta incamminando. Poi con una campagna acquisti di questa portata le ambizioni crescono. Credo che il realismo di Italiano sia la condizione necessaria per tenere i piedi per terra. Quest'anno poi il campionato sarà decisamente anomale, argentino se lo vogliamo paragonare ai tornei di apertura e clausura. Partire col piede giusto è fondamentale.

Così Iacobelli sull'addio di Torreira: "Io credo che nel momento in cui non c'è un accordo ognuno va per la sua strada. In più le dichiarazioni di Amrabat mi hanno impressionato per la sua decisione; e non dimentichiamoci che la Fiorentina ha preso Mandragora che è un signor centrocampista".

Sul futuro di Nikola Milenkovic e sull'arrivo di Pierluigi Gollini: "Allo stato attuale Milenkovic è un giocatore della Fiorentina e rimarrà tale fino a quando non verranno presentate proposte concrete. Gollini è un ottimo acquisto: vanta una notevole esperienza anche internazionale, ha assaggiato anche la dimensione della Champions League. La Fiorentina gli offre una titolarità di ruolo che sarà importante anche per rimanere nel giro della Nazionale".