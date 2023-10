JACOBELLI A RFV, Contatto su Ikoné andava rivisto

FirenzeViola.it

Xavier Jacobelli a Radio Firenze Viola

Xavier Jacobelli, noto giornalista nonché ex direttore di Tuttosport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro", parlando così delle principali tematiche di casa Fiorentina: “La sconfitta con l’Empoli è stata bruciante, così come quella di ieri, immeritata. Il rigore è stata un’ingenuità, ma la gara è stata all’altezza. La Fiorentina ancora non conosce tutte le sue potenzialità, infatti non le ha ancora sfruttate. Il rendimento finora è un po’ un saliscendi, ma i viola hanno comunque 17 punti. Ora però c’è la partita con la Juventus che per me capita proprio apposta”.

È una cosa positiva quindi secondo lei?

“Quando si è una squadra dell’ambizione della Fiorentina, con ben 18 reti già realizzate, un confronto di questo livello è il benvenuto. Contro una Juventus che comunque è diversa rispetto agli ultimi due anni, perché senza coppe ha più tempo per preparare bene le gare. Come ho detto, per la Fiorentina questa partita capita a proposito. È perfetta per riscattare una delusione come quella di ieri”.

Che ne pensa del rigore non fischiato a Ikone?

“Ci dovrebbe essere uniformità di giudizio. Per me il Var dovrebbe intervenire sempre e comunque, perché da quando c’è la tecnologia circa il 90% degli errori è stato neutralizzato. Il contatto di Rovella su Ikoné doveva riguardarlo l’arbitro”.