JACOBELLI A RFV, Barak completamento ideale

Il noto giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, per commentare il match contro la Cremonese e non solo:

Che Fiorentina le è sembrata con la Cremonese?

"Non si può pensare e avere certezze che una squadra sia al 100% della condizione. Questo però sottolinea i meriti della Fiorentina, senza nulla togliere alla Cremonese che ha perso per un errore di Radu che secondo me è un giocatore di valore. La viola però mi è piaciuta, mi sono piaciute le scelte di Italiano. La Fiorentina appartiene al gruppo delle squadre impegnate in Europa, nell'arco di tre mesi dovrà giocare 21 partite. Lo sforzo del mister sarà quello di dosare gli impegni dei cardini della squadra coinvolgendo tutti. La bella prestazione di Koaume è una bella notizia".

La viola adesso deve superare il Twente...

"Penso che come accadde con la Roma, la Fiorentina prenderà questo impegno con grande entusiasmo. Il nostro calcio ha bisogno di questo. Il Twente è un avversario ostico ma la viola ha i giocatori e il gioco per superare il turno".

Ti aspetti un grande centrocampista? Si è parlato di Barak...

"Il Verona ha perso molti big. Sarebbe il completamento ideale. È un giocatore dinamico che ha molti gol nelle gambe. Tanto potrebbe cambiare dal playoff di Conference".

Che valutazione ha fatto di Jovic?

"Jovic si è presentato nel modo migliore. Ha colto l'opportunità di rilancio. Il talento non viene scoperto adesso. Al Real era chiuso da uno come Benzema. Lui ha bisogno del tempo necessario per conoscere le difese del campionato. Ci vorrà il primo mese di campionato per guadagnare la giusta condizione".

Potrebbe essere la stagione di Sottil?

"I numeri li possiede. La cura Italiano fa molto bene a molti giocatori della viola, soprattutto a quelli che non partono fra i titolari".