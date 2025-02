RFV Impallomeni: "Questa crisi per Palladino è più preoccupante di quella di inizio anno"

L'ex centrocampista, ora giornalista, Stefano Impallomeni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra?" per analizzare il momento in casa Fiorentina: Ci sono stati tre tratti nella stagione della Fiorentina. C'è un tratto difficile, quello iniziale, poi c'è quello eccellente delle otto vittorie consecutive, adesso ce n'è un altro mediocre. Ci sono state tre sconfitte consecutive ora, molto diverse: contro l'Inter ci stava, col Como è stata un'umiliazione perché la squadra di Fabregas ti ha palleggiato in faccia, poi con il Verona c'è stato il tracollo. L'impressione è che qui stiamo ad aspettare tutti la crescita degli allenatori, lo fanno a Torino i tifosi della Juventus con Motta, allo stesso modo, a livelli diversi, lo fanno a Firenze con Palladino.

Il problema adesso è tecnico: Palladino deve uscire dalla seconda crisi, più rognosa della prima, arrivata all'inizio. In questa abbondanza di scelte Palladino sta trasmettendo aridità di idee, qui non se ne esce ed è complicato perché questa è la fase cruciale della stagione. Mi dispiace perché Palladino sta disperdendo quanto fatto finora. A Verona vedo un foglio bianco, una non-partita. Questo è preoccupante, ora la squadra e l'allenatore sono a un bivio. Le scelte tattiche? Palladino era riuscito a trovare una quadra con Bove, Cataldi e Adli, adesso questi tre giocatori non ci sono, per motivi diversi. Pongracic non ha tutti i torti e ha fatto una critica costruttiva, dicendo che questa è una squadra che fa fatica a costruire. Io non vedo una Fiorentina che può dominare il gioco. Poi c'è da dire che Zaniolo e Fagioli non sono entrati benissimo nel mondo Fiorentina".